Green Street News - Homepage
Advanced Search

RetailInvestmentUK & Ireland

Amazon to close all 19 UK Fresh outlets

24 Sep 2025 | 08:03 | London | by Janaire Einstein Francisco

Move forms part of a wider overhaul of the group's UK retail operations

Want to read the full article?

You must be a subscriber to our UK/Europe news coverage to read this article.
Please Login or Subscribe

Related Articles

Person, Human, Pedestrian

Sale of £235m shopping centre stake withdrawn

23 Sep 2025
Read
Restaurant, Person, Human

Landsec backs away from new development to focus on retail

23 Sep 2025
Read

Bywater floats £11m Glasgow sale

23 Sep 2025
Read
City, Apartment Building, Architecture

DTZ Investors buys £58m West End freehold

23 Sep 2025
Read