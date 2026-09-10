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FinancingResidentialSouth WestUK & Ireland

Atelier provides £20m loan for Westward Ho! development

10 Sep 2026 | 08:15 | London | by Guy Montague-Jones

Facility will support development of 57 homes

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