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PeopleCorporateM&AUK & Ireland

BidX1 hires UK managing director

15 Sep 2026 | 14:09 | London | by Janaire Einstein Francisco

Darren Simpson joins Pollen Street Capital-backed firm

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