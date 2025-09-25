Green Street News - Homepage
Advanced Search

OfficeSouth WestUK & Ireland

Blue Owl swoops for another regional office

25 Sep 2025 | 08:15 | London | by Chris Borland

New long-income player pays close to £40m for Bristol asset

Want to read the full article?

You must be a subscriber to our UK/Europe news coverage to read this article.
Please Login or Subscribe

Related Articles

Architecture, Building, Office Building

Sky’s Essex tech facility dished up for £12m sale

22 Sep 2025
Read

Ardstone Capital completes £20m Glasgow office sale

17 Sep 2025
Read

London and Regional's student-led Elephant and Castle project approved

16 Sep 2025
Read
City, Road, Street

Grosvenor expands flex offer across three offices

16 Sep 2025
Read