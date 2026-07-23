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Co-livingLondonUK & IrelandResidentialInvestmentRegenerationSustainability

Bywater lines up co-living scheme for Royal Mail Southwark site

23 Jul 2026 | 14:08 | London | by May Agaran

Plans submitted for 146 homes at 123 Crampton Street

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