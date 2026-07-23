Bywater lines up co-living scheme for Royal Mail Southwark site

Co-livingLondonUK & IrelandResidentialInvestmentRegenerationSustainability
23 Jul 2026 | 14:08 | London | by May Agaran
Plans submitted for 146 homes at 123 Crampton Street
MCR adds Basingstoke office to portfolio
JLL’s diluted earnings per share up 50% in third quarter
Colliers downgrades UK return forecast amid yield pressures
Farran and Goldentree strike again with £165m regional office play
Global Holdings’ Sea Containers office hits full occupancy
GG Capital lands £48m refinancing of Midtown office
Garbe sets up private capital arm
Nuveen’s head of European logistics to depart
Pimco taps Brookfield exec in European expansion
RLAM and Simten clear planning for Soho Square redevelopment
Norges teams up with new partner for €1.5bn logistics assault
Top logistics managers and blue-chip partners hit the dating scene
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Going down: how much do property prices need to fall by?
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Kovacs on property: tougher fundraising markets are prompting managers to rethink playbooks
PJT Partners strengthens “super investors” team
Pimco taps Brookfield exec in European expansion
Farran and Goldentree strike again with £165m regional office play