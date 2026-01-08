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ResidentialUK & IrelandWest Midlands

Calthorpe Estates offloads Birmingham resi site

8 Jan 2026 | 16:15 | London | by Jessica Middleton-Pugh

Construction to begin on 52-home scheme

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