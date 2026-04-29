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Conren Land launches German residential real estate firm

29 Apr 2026 | 07:06 | London | by Michael Minarzik

Initial portfolio comprises 800 flats

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