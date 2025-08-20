Green Street News - Homepage
Advanced Search

ResidentialUK & IrelandYorkshire & North East

Developer targets 2026 start for £200m BTR scheme despite funder exit

20 Aug 2025 | 16:15 | London | by Charlie Schouten

US investor was announced as funder and development partner in 2021

Want to read the full article?

You must be a subscriber to our UK/Europe news coverage to read this article.
Please Login or Subscribe

Related Articles

City, Urban, Architecture

Government provides £122m funding for Newcastle Forth Yards regeneration project

19 Aug 2025
Read

Partner sought for Leeds high-rise scheme

29 Jul 2025
Read

Green light for 2,000-home Yorkshire scheme

8 Jul 2025
Read
Architecture, Building, Office Building

Approval for first phase of 500,000 sq ft Leeds mixed-use scheme

7 Aug 2025
Read