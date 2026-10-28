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OfficeUK & IrelandYorkshire & North East

Farran and Goldentree strike again with £165m regional office play

28 Oct 2026 | 08:15 | London | by Chris Borland

Duo working with Northtree IM on significant campus acquisition

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