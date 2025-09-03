Green Street News - Homepage
Advanced Search

CorporateNorth WestScotlandSouth WestUK & IrelandWest Midlands

Graham + Sibbald inks takeover of Aitchison Raffety

3 Sep 2025 | 08:20 | London | by James Buckley

Company’s revenue to grow by 40% following private equity-financed acquisition

Want to read the full article?

You must be a subscriber to our UK/Europe news coverage to read this article.
Please Login or Subscribe

Related Articles

Blazer, Clothing, Coat

Q+A: Hollis CEO sets out European blueprint

3 Sep 2025
Read
Face, Happy, Head

Art Capital confirms partner hire to lead back leverage unit

3 Sep 2025
Read

Mitiska REIM closes Belgian grocery portfolio acquisition 

3 Sep 2025
Read

JLL names new head of Midlands

3 Sep 2025
Read