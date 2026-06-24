NEW! Infrastructure
Green Street News - Homepage
Advanced Search
Green Street News
NEW Infrastructure News
About Us

Need help with your account or have a question about our products? Get in touch with our team.

View More

ResidentialDevelopmentNorth WestUK & Ireland

Habiko submits Chester residential plans

24 Jun 2026 | 07:54 | London | by Janaire Einstein Francisco

Up to 342 affordable flats to be delivered at Charterhall Drive

Want to read the full article?

You must be a subscriber to our UK/Europe news coverage to read this article.
Please Login or Request a Free Trial

Related Articles

Investors take back control of stalled Liverpool resi project

23 Jun 2026
Read

Plans in for next phase of Harrow Eastman Village project

23 Jun 2026
Read

Persimmon's 2,800-home West Lothian project approved

23 Jun 2026
Read

RLAM agrees £35m forward funding for Kent care homes

22 Jun 2026
Read