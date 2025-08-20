Green Street News - Homepage
Advanced Search

DevelopmentContinental EuropeGermanyOffice

HB Reavis launches €350m Berlin high-rise project

20 Aug 2025 | 13:17 | London | by Marie-Noelle Sbresny

District office gave preliminary planning approval after height reduction

Want to read the full article?

You must be a subscriber to our UK/Europe news coverage to read this article.
Please Login or Subscribe

Related Articles

City, Road, Street

Five questions for HB Reavis' Germany CEO

27 Mar 2025
Read
Architecture, Building, Office Building

Plans submitted for HB Reavis' Lambeth student scheme

29 Jul 2025
Read

Edge takes reins at €130m Berlin office development

15 Aug 2025
Read
City, Architecture, Building

Empira takes control of €85m Berlin development

14 Aug 2025
Read