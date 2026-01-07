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LondonUK & IrelandOfficeInvestment

Hong Kong investor lands buyer for £100m Mayfair office

7 Jan 2026 | 16:20 | London | by James Buckley

Terms agreed after frenzied bidding for 10 Stratton Street

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