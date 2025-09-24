Green Street News - Homepage
Advanced Search

FundraisingContinental EuropeHotels & LeisurePeopleUK & IrelandUnited States

KSL Capital Partners appoints head of EMEA capital formation

24 Sep 2025 | 15:15 | London | by Robin Marriott

Travel and leisure investment firm with $23bn AuM hires capital raiser to grow investor base

Want to read the full article?

You must be a subscriber to our UK/Europe news coverage to read this article.
Please Login or Subscribe

Related Articles

Indoors, Person, Human

GIC teams up with hotels guru

9 Sep 2025
Read
Outdoors, Nature, Sea

Latest Edition: €250m Lake Como trophy hotel up for sale

2 Jul 2025
Read

KSL confirms €140m Venice hotel acquisition from Aareal 

30 Apr 2025
Read

KSL Capital to check out of £800m Village Hotels portfolio

19 Feb 2024
Read