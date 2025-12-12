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PeopleContinental EuropeCorporateFrance

Mercialys director leaves board

12 Dec 2025 | 07:41 | London | by Lovelyn Tagalag

Élisabeth Cunin joined the French REIT in 2012

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