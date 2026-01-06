NEW! Infrastructure
Green Street News - Homepage
Advanced Search
Green Street News
NEW Infrastructure News
About Us

Need help with your account or have a question about our products? Get in touch with our team.

View More

Hotels & LeisureLondonUK & IrelandOffice

New owner pivots £200m London office scheme to hotel

6 Jan 2026 | 08:15 | London | by Jessica Middleton-Pugh

Landsec offloaded the Southwark site last year

Want to read the full article?

You must be a subscriber to our UK/Europe news coverage to read this article.
Please Login or Request a Free Trial

Related Articles

Edge eyes up deal for £200m+ City office project

19 Mar 2026
Read

Landsec agrees latest £225m London office sale

29 Oct 2025
Read
City, Architecture, Building

Landsec lines up buyer for £600m City tower scheme

17 Oct 2025
Read

Staycity buys £200m Southwark site for aparthotel scheme

2 Oct 2025
Read