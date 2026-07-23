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LeasingIrelandUK & IrelandOffice

October Investments agrees 40,000 sq ft Dublin office letting

23 Jul 2026 | 07:53 | London | by Janaire Einstein Francisco

Pembr Flexible Office Solutions signs up for the entirety of 16 St Stephen's Green

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