October Investments agrees 40,000 sq ft Dublin office letting

LeasingIrelandUK & IrelandOffice
23 Jul 2026 | 07:53 | London | by Janaire Einstein Francisco
Pembr Flexible Office Solutions signs up for the entirety of 16 St Stephen's Green
Farran and Goldentree strike again with £165m regional office play
Global Holdings’ Sea Containers office hits full occupancy
GG Capital lands £50m refinancing of Midtown office
Garbe sets up private capital arm
Nuveen’s head of European logistics to depart
Pimco taps Brookfield exec in European expansion
RLAM and Simten clear planning for Soho Square redevelopment
Schroders launches £78m Shoreditch office sale
Shopping-center listing near Pittsburgh could be among market’s largest retail trades, again
Urban & Civic goes out to funders for first single-family sites
Norges teams up with new partner for €1.5bn logistics assault
Top logistics managers and blue-chip partners hit the dating scene
Crosstree brought on for £500m Bloomsbury tower project
BNP Paribas Real Estate closes commercial valuations arm
Going down: how much do property prices need to fall by?
US hospitality giant lines up £300m London hotel scheme
Kovacs on property: tougher fundraising markets are prompting managers to rethink playbooks
PJT Partners strengthens “super investors” team
Pimco taps Brookfield exec in European expansion
Nan Fung pulls £140m Holborn asset from sale