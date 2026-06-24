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Prologis makes £12.6bn takeover approach for Segro

24 Jun 2026 | 07:18 | London | by Guy Montague-Jones

Offer has been rejected by the Segro board

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