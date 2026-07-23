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ResidentialSouth WestUK & IrelandRegeneration

Redford plans overhaul of former Nationwide HQ in Swindon

23 Jul 2026 | 07:46 | London | by May Agaran

Outline submission made for 175 homes at Wakefield House site

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