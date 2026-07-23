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ResidentialNorth WestUK & IrelandSingle-family rental

RLAM enters single-family housing with Manchester deal

23 Jul 2026 | 08:15 | London | by Jessica Middleton-Pugh

RLAM Living Fund commitments surpass £530m

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