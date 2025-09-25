Green Street News - Homepage
Advanced Search

PeopleCorporateUK & Ireland

Savills appoints chief financial officer from GPE

25 Sep 2025 | 08:06 | London | by Janaire Einstein Francisco

Nick Sanderson joins from central London REIT

Want to read the full article?

You must be a subscriber to our UK/Europe news coverage to read this article.
Please Login or Subscribe

Related Articles

Face, Happy, Head

Arora hires KPMG partner as chief financial officer

24 Sep 2025
Read
Nature, Outdoors, Scenery

KSL Capital Partners appoints head of EMEA capital formation

24 Sep 2025
Read

JLL hires EMEA growth and innovation lead 

23 Sep 2025
Read

Newmark adds partner to leisure team

19 Sep 2025
Read