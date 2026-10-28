NEW! Infrastructure
Green Street News - Homepage
Advanced Search
Green Street News
NEW Infrastructure News
About Us

Need help with your account or have a question about our products? Get in touch with our team.

View More

OfficeLondonUK & IrelandESGInvestmentSustainability

Schroders launches £78m Shoreditch office sale

28 Oct 2026 | 07:38 | London | by Janaire Einstein Francisco

CBRE instructed to market 128,773 sq ft Wenlock Works asset

Want to read the full article?

You must be a subscriber to our UK/Europe news coverage to read this article.
Please Login or Request a Free Trial

Related Articles

Architecture, Building, Office Building

Schroders launches west London office sale

21 Sep 2026
Read

Partners Group launches £300m City office sale

20 Oct 2025
Read
Road, Intersection, Architecture

Schroders launches self-storage platform with £100m investment

23 Sep 2025
Read
Architecture, Building, Cityscape

UK owner kicks off €100m+ Copenhagen office sale

10 Jun 2025
Read