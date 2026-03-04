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CorporateDevelopmentFundraisingInvestmentRetailUK & IrelandYorkshire & North East

Scotch Corner applies for Aquis listing

4 Mar 2026 | 08:10 | London | by Janaire Einstein Francisco

It comes as the developer seeks fresh capital for its newest outlet village in North Yorkshire

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