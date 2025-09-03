Green Street News - Homepage
Advanced Search

PeopleAPACCorporateHotels & LeisureResidentialStudent AccommodationUK & Ireland

Singaporean investor hires MD for student accommodation business

3 Sep 2025 | 15:42 | London | by May Agaran

Yang Zejian joins Far East Orchard Group from Mapletree

Want to read the full article?

You must be a subscriber to our UK/Europe news coverage to read this article.
Please Login or Subscribe

Related Articles

UOL Group swoops for £44m Brighton student complex

19 Aug 2025
Read

Beyond warm weather: how retail destinations can maintain growth

19 Aug 2025
Read

ActivumSG and Mansion Group buy £84m student portfolio

6 Aug 2025
Read

Asian capital in the UK: from fleeting trend to structural shift

4 Aug 2025
Read