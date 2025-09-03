Green Street News - Homepage
OccupierContinental EuropeGermanyOffice

Weissbier 1 Grüne Sosse 0 – is Munich becoming Germany's new financial hotspot?

3 Sep 2025 | 07:45 | London | by Michael Minarzik, Mira Kaizl

JP Morgan, Goldman Sachs and Morgan Stanley have all opened offices in Bavarian capital

